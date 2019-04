Des panneaux électoraux trop favorables aux partis francophones à Bruxelles ?

Les partis néerlandophones sont-ils un peu discriminés à Bruxelles en vue des élections fin mai ?

Certains se plaignent en tout cas de ne pas avoir assez de place sur les panneaux installés dans les communes. C'est vrai qu'il n'y a pas de règle globale. Chacune des 19 communes fait un peu ce qu'elle veut.

A Watermael-Boitsfort par exemple, les partis francophones disposent du double d'espace par rapport aux partis néerlandophones sur les panneaux installés par la commune.

Justification du bourgmestre Ecolo Olivier Deleuze sur Bruzz : "Cela n'est pas exagéré, si on considère que la commune compte environ 16.000 francophones pour 700 néerlandophones". Si on fait le calcul, les francophones sont donc 23 fois plus nombreux.