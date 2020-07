Des "mini-festivals" de musique animent la Belgique cet été

Cet été, il n’y aura pas de grands festivals de musique. Mais avis aux amateurs : des initiatives se mettent en place un peu partout en Belgique pour faire vivre la musique dans de tout petits festivals. Le magazine Moustique propose cette semaine "une sélection non-exhaustive des micro-évènements musicaux de l’été". Le journaliste Luc Lorfèvre était en studio avec Audrey Daco ce matin pour en parler.

Durant l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse écrite, dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Le 11 juillet, le journaliste Luc Lorfèvre participe à un festival privé, dans un jardin près de Binche. Le concept se nomme My Garden Festival. Sur place, il y a une vraie scène, de la musique et des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le concept est une bouffée d’oxygène pour les artistes comme pour les techniciens, tous payés pour la prestation. "On a eu plein de concerts en live sur Facebook pendant le confinement, mais là, il y a des artistes en face de vous", relate Luc Lorfèvre.

Sur Bruxelles, le mini-festival à découvrir se nomme Fifty Summer Sessions et se déroule dans le Parc Royal. "Chaque jeudi, c’est un festival belge qui a été annulé : les Ardentes, le BSF, les Solidarités", explique le journaliste de Moustique. Sur scène, se produisent deux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui auraient dû se produire au festival représenté ce soir-là.

Cinq autres initiatives sont à retrouver dans les pages du magazine Moustique.

