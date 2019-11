Des militants pour le droit au logement depuis presque un an dans un hôtel de Woluwe-Saint-Lambert

Il y aura bientôt exactement un an, des militants pour le droit au logement s'installaient au 150 rue Lambeau à Woluwe-Saint-Lambert dans un hôtel désaffecté, l'hôtel Lambeau. Par chance, les compteurs d'eau, de gaz et d'électricité n'avaient pas été fermés. Les lieux bénéficient donc d'un certain confort. Certains des occupants disposaient déjà d'une expérience dans l'occupation de bâtiments vides. Loin de n'être que des squatteurs, ils se revendiquent d'une démarche politique. "Notre objectif, c'était vraiment de montrer qu'il y a des bâtiments vides, désaffectés, qu'on peut en faire autre chose, des projets constructifs", explique Benjamin Schmidt, l'un des occupants. "Et que plutôt que de les laisser abandonnés pour de la spéculation ou des choses comme ça, on peut remettre de la vie là-dedans et proposer d'autres choses."

Une démarche sociale

Rebaptisé "Hôtel Flambeau", le bâtiment dispose de 23 chambres. Outre les 13 locataires permanents et leurs copains/copines, l'hôtel héberge aussi des personnes en situation précaire et quelques réfugiés du Parc Maximilien qui disposent de leur propre étage et d'une cuisine. Pour pérenniser leur séjour, les occupants ont tenté de négocier une convention d'occupation précaire avec la propriétaire, "une châtelaine de Flandre" selon leurs dires. Leurs courriers n'ont pas reçu de réponse avant que des avocats ne se manifestent pour obtenir leur expulsion.

Dans le courant du mois d'octobre, les occupants ont été entendus par la police dans le cadre d'une plainte de la propriétaire basée sur la récente loi anti-squat. Si le parquet décide que la plainte est fondée, l'expulsion peut être effective dans les huit jours. Mais selon l'avocate des occupants, le parquet de Bruxelles a décidé de classer la plainte sans suite.

Une opération "gagnant-gagnant"

Benjamin Schmidt déplore l'attitude de la propriétaire car il estime que le fait de séjourner dans le bâtiment bénéficie à tout le monde : à ceux et celles qui ont besoin d'un toit comme à l'hôtel qui est ainsi chauffé et entretenu et conserve de la valeur. Quand ils ont emménagé, les occupants ont remarqué plusieurs infiltrations d'eau qu'ils ont pu réparer. Ils ont aussi été confrontés à un dégât des eaux provoqué par l'amoncellement de feuilles mortes dans une gouttière. Un dégât qu'ils ont également fait réparer. Dans quel état serait l'immeuble aujourd'hui s'il était demeuré vide? La réponse ne semble guère intéresser la propriétaire, restée sourde à toute proposition de négociation.