Des locataires de logements sociaux à Anderlecht privés d'ascenseurs depuis 15 jours

Ils sont venus en délégation au siège de Comensia, la société immobilière de service public qui gère leurs logements sociaux, à la cité du Peterbos, à Anderlecht. Ils sont remontés, mais calmes et respectueux. Le syndicat des locataires de logements sociaux et son secrétaire général, José Garcia, les encadre. S'ils sont là, hommes, femmes et enfants, c'est parce qu'ils en ont assez d'être privés d'ascenseurs depuis deux semaines déjà.

100 familles sur 14 étages

Ils vivent dans une tour de 14 étages. Régulièrement, l'un de deux ascenseurs tombe en panne, rapidement suivi par le second, pour cause de surcharge. Quand ils appellent la société de logements sociaux, certains locataires s'entendent répondre que les ascenseurs ont été victimes de vandalisme de la part des habitants. Une affirmation qu'ils contestent vivement et qui les fait littéralement bondir. "Nous avons autant besoin de ces ascenseurs que nous avons besoin d'une voiture ou des transports en commun, pour pouvoir monter nos courses", réagit Omar Wallon, un des locataires. "Parmi nous, il y a des personnes âgées, d'autres à mobilité réduite ou souffrant de maladies. A cause des ascenseurs en panne, les soins à domicile ne sont plus effectués, les infirmières, les kinés, les médecins refusent de grimper autant d'étages à pied. Alors, dire que les ascenseurs ont été endommagés volontairement par les locataires eux-mêmes, c'est vraiment nous manquer de respect."

Le directeur général-adjoint de Comensia, Pierre Hargot, évite de s'aventurer sur ce terrain glissant. Il reconnaît que les locataires du Peterbos 2 ne bénéficient plus des services auxquels ils ont droit. Mais la société ne maîtrise pas tous les paramètres du problème. "Nous sommes en litige avec l'ascensoriste, explique le responsable de Comensia. Nous lui avions commandé des travaux mais nous en avons refusé la réception parce qu'ils ne sont pas conformes au cahier spécial des charges. Résultat, nous n'avons plus de contrat de maintenance avec lui. Nous l'avons mis en demeure de réparer un des deux ascenseurs dans les plus brefs délais. Si ce n'est pas fait, nous passons au plan B. Nous ferons appel à une autre firme."

Les locataires plaident pour la venue d'un expert chargé de dresser l'inventaire de tout ce qui ne fonctionne pas avec ces deux ascenseurs. Les locataires aimeraient notamment comprendre pourquoi l'un d'entre eux refuse obstinément de s'arrêter au 5e étage. Il paraît difficile d'en imputer la responsabilité à une quelconque malveillance d'un habitant. En fin d'après-midi, un technicien de l'ascensoriste a pu remettre l'un des deux ascenseurs en marche.