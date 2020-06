Des jeux d’échecs pour animer Flagey cet été

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19. Ce lundi, Julie VanH recevait Arnaud Farr de La DH Les Sports +.

Il y a quelques jours, la rédaction de la DH Les Sports + est allée à la rencontre de Laurent, un joueur d’échecs qui veut animer la place Flagey durant l’été. Arnaud Farr, qui est ce personnage ?

Laurent est sans domicile fixe, il dort dans la rue depuis de nombreuses années et pour occuper ses journées, il installe des jeux d’échecs sur les bancs de la place Flagey. Le but est de permettre aux passants de s’affronter, mais surtout de se rencontrer. La participation est gratuite et ceux qui veulent peuvent lui donner une contribution pour lui permettre de manger.

►►► Pour découvrir l’article dans son intégralité dans la Dernière Heure Les Sports : Laurent, le SDF de Flagey, est de retour avec ses jeux d’échecs : "J’offre une zone de rencontre à tous ceux qui veulent"

Pourquoi le jeu d’échecs ? Comment Laurent a-t-il eu cette idée ?

Laurent s’est mis à joueur aux échecs à la suite d’un accident de voiture qui a emporté ses deux parents. Il était âgé de onze ans et il a fait un long séjour à l’hôpital. C’est là qu’il a commencé à se perfectionner et il n’a jamais arrêté depuis.