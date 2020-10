Des îlots de tri sélectif s'implantent au parc Josaphat à Schaerbeek

Des poubelles de tri permanentes ont été installées mercredi dans le parc Josaphat à Schaerbeek, ont annoncé les autorité communales.

Il s'agit d'une première en Région bruxelloise. Au total, 10 îlots de tris en bois, réalisés par la menuiserie communale, ont été installés. Ils s'ajoutent à la septantaine de corbeilles déjà présentes. La commune envisagera de les convertir en des systèmes de tri sélectif en fonction de l'usage des îlots par la population.

Verre,PMC, papiers et cartons

Les poubelles avec des couvercles bleus sont destinées au plastique PMC, les vertes au verre transparent et coloré, et les grises au mélange. Des éteignoirs à cigarettes permettent aux fumeurs de se débarrasser de leurs mégots éteints dans les poubelles grises. Comme les papiers sont souvent souillés dans les parcs, il a été décidé de ne pas mettre de poubelles pour les cartons. Des panneaux indiquent les déchets pouvant être jetés dans les différentes poubelles et illustrent par des dessins le devenir de chaque déchet.

Eviter l'incinération

Un re-triage sera effectué par une entreprise de travail adapté. L'objectif est d'éviter l'incinération et de recycler 4,2 tonnes de PMC et 3,2 tonnes de verre sur l'année.

Ce projet communal est porté en collaboration avec Bruxelles Environnement, Bruxelles Propreté et le service de gestion de déchets Fost Plus.

La commune ambitionne à moyen terme de convertir tous les parcs communaux de Schaerbeek au tri sélectif.