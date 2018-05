Des fans rassemblés sur la Grand-Place de Bruxelles pour écouter les plus grands tubes de Maurane

Un hommage à la chanteuse Maurane a eu lieu ce mardi soir sur la Grand-Place de Bruxelles. De 18h à 19h, un mix de ses plus grands tubes comme "Toutes les mamas" ou "Tu es mon autre" ont été diffusés. L’hommage a eu lieu en présence des autorités de la Ville de Bruxelles et de fans venus dire au-revoir à Maurane.

"Ça me fait du chagrin parce qu'elle n'est plus là mais c'est une voix merveilleuse, témoigne une fan. C'est quelqu'un qui m'accompagne depuis des années et, c'est un désuet mais j'ai perdu une copine". "C'est très émouvant, raconte une autre amatrice. On revit déjà tout ce qu'on a vécu ensemble et c'est un moment magique, même si elle tire sa révérence ce soir".

Quand on a du chagrin, on ne doit pas rester dans son coin

D'autres fans expriment leur chagrin et regrettent que la chanteuse soit partie trop tôt. "Depuis l'annonce ce matin, j'avoue que je suis bouleversée. Pour moi, elle est partie beaucoup trop tôt". "Quand on a du chagrin, on ne doit pas rester dans son coin, explique une autre dame venue sur la grand-place. On est plus fort quand on le partage donc moi ça me paraissait évident d'être là aujourd'hui".

"Maurane était certainement l’interprète la plus talentueuse de notre pays. Elle a commencé sa carrière dans les rues et les cafés-théâtres de Bruxelles. Sa disparition est une grande perte pour la scène musicale. Nous lui rendrons hommage ce soir sur la Grand-Place en diffusant quelques-unes de ses plus belles chansons et y convions tous ceux qui le souhaitent " explique Karine Lalieux, Échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles.

" Je suis profondément triste. Depuis plus de 15 ans, à travers des amis communs, j’ai pu connaître Maurane au-delà de sa personnalité artistique exceptionnelle. Le monde de la chanson perd une de ses plus belles voix. C’est une belle personne qui nous a quitté. Elle me manque déjà " commente Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.