Des employés administratifs de Molenbeek manifestent pour dénoncer la surcharge de travail

A l’issue de la réunion, Yannick Van Boeckel, permanente SLFP pour la commune et le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean, a déploré le manque de perspectives faute d’argent. "Il n’y a pas de budget pour engager du personnel supplémentaire et renforcer les équipes. On aurait voulu parler des emplois précaires à temps partiel – des travailleurs pauvres en fait – mais on a donc surtout parlé de réorganisation de travail et de formations pour améliorer les conditions de travail. On entrevoit une possibilité de négocier des chèques-repas plus élevés que le minimum accordé au niveau du Comité C (le comité de négociation pour les pouvoirs locaux à Bruxelles, NDLR). On doit renvoyer un cahier de revendications plus détaillées et des réunions vont être planifiées avec la commune. On se sent tiraillé entre la Région et la commune, mais on est au point mort. Je suis déçue, car je vois la souffrance des travailleurs, qui n’en peuvent plus, sont épuisés et ne peuvent pas fournir un service de qualité à la population."