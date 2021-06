Des élèves bruxellois s'initient au langage informatique

"Parlez-vous Robot ?" Deux classes de 4e et 3e primaires de l’école bruxelloise Congrès-Dachsbeck ont relevé le défi de programmer des robots à distance en direct avec la Suisse et une classe de Dubaï.

Répartis en petits groupes, les enfants sont accompagnés de Jessica Dejas qui les supervise. "Leur but c’est de guider des petits robots en collaboration avec des élèves de Dubaï" explique cette institutrice spécialisée en langage informatique. Une messagerie instantanée leur permet de correspondre avec les enfants dubaïotes. Les robots eux se trouvent Suisse. Le projet "Parlez-vous robot ?" propose des ateliers autour de la robotique pour préparer les élèves au monde de demain et à ses défis technologiques.

Né.es avec une tablette dans les mains

On croit que les enfants d’aujourd’hui manient les outils informatiques mieux que personnes mais "c’est faux", explique Jessica Dejas. "Pour allumer la machine, quitter une application, il n’y a pas de problème mais comprendre comment ça fonctionne, savoir où trouver une application, comprendre son fonctionnement, … C’est quelque chose qu’il faut leur apprendre. Ce qui est inné, c’est le côté tactile des appareils mais c’est tout, pour le reste, ils ne savent pas et il faut leur apprendre pour ne pas faire de la surconsommation du numérique mais plutôt les aider à devenir acteurs et créateurs d’outils". "A travers ces animations, les nouvelles technologies sont intégrées dans les apprentissages et permettent aux élèves d’apprendre les bases de la programmation informatique" explique Faouzia Hariche, l’échevine de l’instruction publique à la ville de Bruxelles. "On a tendance à dire que celui qui ne pourra pas coder, c’est l’analphabète de demain. Ils et elles sont en plein dans les nouvelles technologies mais de manière disparate". La ville veut donc pallier la disparité entre les enfants et leur permettre d’acquérir les mêmes compétences.

Un langage simplifié et adapté

Comment apprendre à des élèves de 10 ans à parler le langage informatique ? Et bien en le simplifiant à l’aide d’images comme l’explique Jessica Dejas. "Avec les enfants, on utilise un langage visuel, donc la traduction a été réalisée avec des images. Le langage binaire est traduit en images. Et grâce à ces images, les élèves peuvent réaliser un programme informatique et donner des ordres aux robots".

Toutes les classes à partir de la 3e maternelle bénéficient des animations "Parlez-vous robot" depuis l’année passée.

D’autres écoles se joindront à l’aventure dès la prochaine rentrée académique.