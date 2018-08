Des déchets apparaissent sur un étang au plus bas à Anderlecht

Il y a quelques jours, un candidat Ecolo pour les prochaines élections communales à Anderlecht lance un pavé dans la mare, via une vidéo postée sur son compte Facebook. Allan Neuzy dénonce l'état d'un étang dans le parc Marius Renard. Un étang dont le niveau est au plus bas et sur lequel on a vu apparaître pas mal de déchets, comme des canettes, des bouteilles en plastic mais aussi un caddy de supermarché qui a depuis été évacué. Le candidat alerte aussi sur l'état sanitaire du point d'eau. Plusieurs canards auraient été retrouvés morts ces deniers jours, selon lui.

Nous nous sommes donc rendus sur place en compagnie des responsables de la commune. L'échevine de la propreté Elke Roex (sp.a) confirme que le niveau est au plus bas. "Il reste environ 10 cm d'eau. Cela fait 40 cm de moins que l'an dernier à la même époque. Voilà pourquoi pas mal de déchets apparaissent, il s'agit surtout de détritus qui stagnaient au fond de l'étang, mais qui ont refait surface avec la faible profondeur actuelle".