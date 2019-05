Des candidats ont-ils tenté de frauder lors des élections communales à Molenbeek?

C'est une bombe qui n'a pas explosé. Peu après les élections communales d'octobre dernier, à Molenbeek, plusieurs élus ont épluché les documents électoraux tels que les procurations et les PV des présidents de bureaux consignant les incidents, les anomalies ou les irrégularités. Et ce qu'ils ont découvert interpelle. Les éléments collectés en une après-midi du 22 octobre 2018 dans 25 bureaux de vote molenbeekois leur ont paru suffisants pour mandater un cabinet d'avocats et le charger de rédiger une réclamation en vue de faire annuler le résultat des élections.

Plainte rédigée mais pas déposée

La conclusion des avocats ne laisse pas place au doute : « Considérées isolément, la majorité des irrégularités constatées suffit à elles seules à emporter l'annulation des élections contestées. Considérées dans leur ensemble, l'accumulation de ces irrégularités devient davantage encore préoccupante (...) La sincérité et la liberté du vote de l'électeur ont été remises en cause de nombreuses manières et à de multiples reprises. »

Pourtant, au moment de déposer la réclamation auprès du collège juridictionnel, seul le conseiller communal CDH Ahmed El Khannouss était encore en lice. Les autres partis s'étaient retirés, peut-être soucieux de ménager leurs relations avec le PS, bénéficiaire présumé de plusieurs irrégularités. Ahmed El Khannouss n'a donc pas été au bout de la démarche, « après concertation avec les gens de ma formation politique au niveau local, nous avons décidé de ne pas bloquer la commune. Parce qu'il faut savoir que le recours aurait eu des conséquences immédiates sur la gestion de la commune, c'est-à-dire que la Région aurait pris la décision de postposer la désignation du nouveau collège, ce qui aurait rendu la commune extrêmement difficile à gouverner. »

Pourquoi alors sortir cette plainte des limbes de l'oubli à quelques jours des élections? Clairement, l'élu CDH craint une récidive des pratiques irrégulières constatées à l'occasion des communales d'octobre lors du scrutin régional de dimanche.

Des procurations litigieuses

Sur quoi repose la plainte non déposée en octobre? La première irrégularité relevée concerne un médecin, le Docteur Patrick Bacart, qui était également candidat à la 12e place sur la liste PS-SP.a. Il a signé 32 certificats médicaux attestant de l'incapacité de se rendre au bureau de vote pour raison médicale dans un hôme pour personnes âgées de la rue de Birmingham. Or, le Code électoral interdit aux médecins candidats aux élections de délivrer pareil certificat. Contacté, Patrick Bacart réfute toute intention de fraude. « J'ignorais que c'était interdit, je l'ai fait par gentillesse parce que j'habite pas loin du hôme. Les personnes en question ne pouvaient réellement pas aller voter. Je n'ai détourné aucune signature et n'ai pas utilisé les procurations. On ne peut de toute façon utiliser qu'une seule procuration par personne. » Quant à expliquer comment ces procurations se sont retrouvées entre les mains de candidats PS-SP.a ou de membres de leur famille, le médecin ne tourne pas autour du pot : « les gens avaient émis le souhait de me soutenir et j'ai donc déposé l'ensemble des procurations au siège du PS molenbeekois. Quant à dire si ceux qui les ont utilisées ont bien voté pour moi, je n'en sais rien », se défend Patrick Bacart.

Le constat des irrégularités possibles ou avérées ne s'arrête pas là. 134 personnes ont été admises à voter par procuration alors qu'elles ne disposaient pas, constatent les avocats, du certificat prévu par le Code électoral. Des procurations manuscrites ont été également acceptées, à tort, relève la note des avocats. Au total, concluent-ils, la validité de 170 procurations est remise en cause. Cela ne signifie pas pour autant qu'il y ait eu fraude lors du recours à ces procurations, mais cela aurait mérité une vérification.

Des votes excédentaires

D'autres anomalies ont été relevées. Notamment des votes suspects : «des personnes se sont présentées dans certains bureaux de vote sans lettre de convocation et sans qu'elles ne soient inscrites sur la liste électorale. Leurs noms et prénoms ont été rajoutés de façon manuscrite sur la liste des électeurs. Aucune vérification de leur identité et de leur qualité d'électeur n'est mentionnée. »

D'autres électeurs ont, eux, voté deux fois. Leur nom a été rajouté à la main alors qu'il figurait déjà sur la liste des électeurs. Enfin, poursuit la note des avocats, des personnes qui n'auraient pas dû voter y ont été autorisées.

Des éléments troublants qui posent la question de savoir pourquoi les mandataires concernés n'ont pas été au bout de leur démarche. Même si, répétons-le, irrégularité ne signifie pas nécessairement fraude. Et encore moins fraude massive et organisée.