Des bus électriques dès le mois de mars sur le tarmac de Brussels Airport

Des bus électriques transporteront les passagers à l'aéroport national dès l'année prochaine. Après une phase de test, les e-bus de l'entreprise chinoise Build Your Dream (BYD) entreront réellement en fonction en mars et amèneront les voyageurs des portes d'embarquement aux avions et parkings, indique vendredi Brussels Airport.

Les premiers bus sont attendus à Zaventem en décembre. Une trentaine devrait être livrée dans le courant de l'automne. Dans une première phase - en janvier et février - cinq véhicules seront placés en phase de test et permettre aux chauffeurs d'être formés. L'objectif est que les bus puissent transporter les passagers à partir du mois de mars.

Les voyageurs pourront profiter dans ces nouveaux moyens de transport du wifi et utiliser des ports USB pour recharger leurs appareils. Des écrans afficheront les informations pertinentes. L'autonomie maximale de ces bus sera de 150 kilomètres.

L'aéroport a commandé en 2017 30 bus électriques à l'entreprise chinoise, douchant les espoirs des belges Van Hool et VDL.

Le montant total de l'investissement s'élève à 13 millions d'euros. Le dossier s'intègre dans les ambitions annoncées de Brussels Airport de réduire, d'ici 2030, de 40% ses émissions en CO2 (par rapport à 2010). Fin 2017, la baisse était de 34%.

Avec l'arrivée de ces bus électriques, l'aéroport reprend la main sur le transport de passagers sur son tarmac.