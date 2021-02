Des Bruxellois non-prioritaires ont-ils réussi à quand même se faire vacciner ?

Venue sur les conseils d’une personne qui l’a fait

Une médecin généraliste venue se faire vacciner, elle, avec une convocation officielle ce mardi nous parle d’une longue file présente à ce moment-là devant le centre Pacheco. "Un travailleur sur place me dit que ce sont des gens qui sont venus se faire vacciner. Et il ajoute qu’en fait, ils n’ont pas de convocation. Ils n’ont pas de rendez-vous, mais ils ont entendu qu’ici il y avait des doses en trop et qu’ils pouvaient se faire vacciner".

Ce mercredi matin, nous nous rendons donc sur place. Mais à l’entrée, pas de file. C’est vrai que des messages parlant de cette manœuvre circulent depuis la veille sur les réseaux sociaux. Alors, a-t-on serré la vis entretemps ? Au centre de vaccination, on ne nous le confirme pas.

Par contre, nous rencontrons bien plusieurs personnes venues sans convocation pour tenter de se faire vacciner, comme cette dame. "Non, je n’ai pas de convocation. Je suis ici parce qu’on m’a parlé de gens qui avaient été vaccinés en venant comme ça, sans document officiel. Je l’ai en fait appris par quelqu’un que je connais qui est lui-même venu se faire vacciner de cette manière ici il y a deux jours. Mais aujourd’hui, pour moi, ça n’a pas marché".

Cette dame a été refusée, comme d’autres candidats venus sans convocation hier matin. Elle n’aura pas encore été vaccinée.