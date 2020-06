Des bonnes idées numériques pour l'après-crise à Bruxelles ?

Vous avez une idée, une envie, un projet qui pourrait améliorer la vie des Bruxellois après cette crise du coronavirus ? Contactez le gouvernement bruxellois et votre concept deviendra peut-être bientôt une application disponibles notamment sur GSM !

Le ministre bruxellois de la transition numérique Bernard Clerfayt (Defi) lance une consultation pendant ce mois de juin, en collaboration avec l'association Citizenlab. Son nom, "Brussels Hacks the Crisis" (Bruxelles hacke la crise, en français). Le principe est simple, vous proposez votre idée via une plateforme en ligne. Une idée qui peut potentiellement être transformée en application numérique, afin d'améliorer la vie quotidienne des habitants des 19 communes.

Ces idées vont alors être rassemblées, puis évaluées par un jury fin du mois de juin. Un jury qui en sélectionnera alors cinq, avant de les soumettre aux votes de la population. Deux projets seront alors retenus et seront développés par des étudiants en codage informatique, qui seront spécialement engagés dans ce but par la région cet été.

Enfin, place au gouvernement bruxellois qui va trancher et décidera si ces idées méritent de devenir des applications officielles (et gratuites) de la Région. Pour les détails et le côté pratique des choses, écoutez les explications de Bernard Clerfayt dans la vidéo ci-dessus. Il est l'invité de Geoffroy Fabré dans Bruxelles-Matin sur VivaCité.