Des artistes simulent un enterrement en espérant éviter le leur à l'avenir

Une fausse tombe dessinée sur le sol, un prêtre comédien à côté pour recevoir les fleurs et les offrandes des artistes.

C'est l'action menée ce vendredi matin par le secteur culturel au Mont des Arts à Bruxelles. Un secteur qui entend rappeler tout son désarroi et sa précarité, alors que pour l'instant, ces artistes et comédiens sont toujours empêchés d'exercer.

Leur cas sera d'ailleurs évoqué cet après-midi au parlement. Une audition de plusieurs représentants du secteur culturel est prévue en Commission des affaires sociales.

"Il faut des mesures rapides pour nous soutenir", explique Elli, l'une des artistes à l'origine de cette action. "Nous mimons un enterrement. Mais on espère que le secteur n'en arrivera pas là. Pourtant, c'est vrai, il faut reconnaître que la mort rôde sur nous depuis quelques semaines. Beaucoup d'entre nous sont dans la précarité la plus absolue et le temps que les théâtres, les cinémas ou les tournages reprennent, ces gens ne feront peut-être plus partie du secteur culturel. Donc, il y a une inquiétude, une urgence. Il y a ce côté mort, oui, mais on a aussi rajouté un point d'interrogation à la fin sur notre pancarte avec le mot renaissance. Et c'est bien sûr aussi cela que l'on espère".