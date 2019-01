Des appartements comme tremplin vers l'autonomie pour des ados placés

C'est une nouvelle structure qui a vu le jour à Bruxelles pour accueillir les ados placés par les services de l'aide à la jeunesse et le Tribunal. Elle s'est installée à Saint-Gilles et propose en tout 21 places.La particularité, c'est que l'association "l'Olivier" y a développé un projet d'appartements semi-autonomes, dans le bâtiment d'en face. L'idée est simple : accompagner des ados de 16 ans vers l'autonomie, puisqu'à leur majorité, ils devront se débrouiller tout seuls, pour la plupart.

Parmi eux, Ibrahim. Il a 16 ans. On le retrouve en pleine discussion dans le coin cuisine avec ses éducateurs. Une discussion qui est plutôt une négociation. L'ado négocie en effet ses prochaines sorties. Depuis octobre, ses éducateurs lui apprennent aussi à gérer le quotidien. Faire à manger, le nettoyage, les courses, mais aussi apprendre à concilier école, loisirs, sorties et jeux vidéos. "On n'essaie de ne pas trop jouer parce qu'il y a école", confie l'ado. "C'est dur, parce que je suis en rhéto. Mais ça va, on y arrive".

En tout, ils sont 6 à grandir dans ce nouveau projet. "Ce sont des jeunes qui ont des parcours institutionnels assez lourds", explique Anissa El Haddaji, la directrice de l'Olivier. "Que ce soit de la maltraitance physique, psychologique, sexuelle. Des abandons aussi parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont déchus de leur droits. Les enfants se retrouvent donc avec un tuteur ou en famille d'accueil".

A 18 ans, ils seront donc livrés à eux-mêmes. "Parce que notre intervention s'arrête. Nous ne sommes plus mandatés", confie la directrice. Les jeunes seront alors orientés vers les services du CPAS. Une transition à préparer. "Le but de ce projet, c'est que petit à petit, on doive moins intervenir dans le quotidien", précise l'éducatrice Nathalie Blairvacq. "Mais qu'on puisse davantage les aider dans leurs défis futurs, comme la recherche d'un autre appartement, de leur milieu de vie, les aider à faire les démarches auprès d'un CPAS, etc..."

L'Olivier veut donc mieux outiller ces ados qui feront face à des soucis d'adulte plus tôt que les autres.