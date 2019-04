Dernière séance plénière au Parlement bruxellois: Emin Ozkara se désolidarise du PS

Le Parlement Bruxellois a clôturé ce soir la législature 2014-2019 par une longue série de votes. Dans le public, les responsables de Cumuléo et Transparencia, deux associations partisanes d'une meilleure transparence des décideurs politiques étaient présentes. Et ce qui les intéressaient le plus, c'est le vote sur la transparence de l'administration.

Lors du vote en séance plénière, le député PS, Emin Ozkara, s'est désolidarisé de son groupe politique. Il a plaidé en faveur d'un amendement non soutenu par son parti. Dans son intervention, Emin Ozkara a dénoncé l'attitude de certains membre du groupe socialiste, provoquant un certain malaise au sein de l'hémicycle.

Sur les bancs du public, les responsables des associations Cumuleo et Transparencia ont manifesté discrètement leur soutien au député Ozkara sans pour autant provoquer d'incident.

Par cet acte de rébellion, Emin Ozkara a probablement signé la fin de son affiliation au parti socialiste. Il figure pourtant à la 17e place de la liste régionale du PS qui ne peut plus le désavouer d'ici au 26 mai.

Cet épisode fait suite aux perquisitions dans les locaux groupe PS au Parlement bruxellois.