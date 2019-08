Déraillement de trams : sont-ils fréquents ?

Ce mardi soir, un tram a déraillé dans le district anversois de Deurne, faisant quatre blessés dont l’un est dans un état grave. Les images de cet accident sont impressionnantes. Le tram a été s’encastrer dans l’entrée d’un immeuble, et les dégâts sont importants. Mais ce genre d’accident est-il fréquent ?

A Bruxelles, par exemple, qui est doté d’un réseau de trams et de métros important, ce type d'accident n'est jamais arrivé selon Florence Ledune, porte-parole à la Stib. "Nous étions d'ailleurs frappés de voir ce qui s'est passé à Anvers", témoigne-t-elle.

Si les déraillements arrivent bel et bien parmi les trams de la Stib, elle explique qu’il s'agit de situations non comparables avec l'accident à Deurne : "Sans pouvoir donner de chiffres, je peux dire qu'il arrive régulièrement qu'un tram déraille, suite à une collision avec une voiture, par exemple. Mais dérailler veut simplement dire sortir du rail, et n’implique pas forcément de foncer dans un immeuble comme cela a été le cas à Anvers. Généralement, les dégâts sont mineurs, et l'essentiel est de mettre en place des navettes le temps de la réparation".

La porte-parole ajoute qu'à la Stib, il existe un dispositif de prévention pour limiter les accidents: "Les passages à risques, appelés les courbes à risques, sont équipées de balises, qui empêchent automatiquement les vitesses excessives lorsqu'un tram emprunte ces courbes. De plus, les nouveaux trams ont été équipés de capteurs, placés dans les articulations du véhicule. Et à nouveau, dans les courbes à risques, ces capteurs envoient un signal pour bloquer l'accélération".