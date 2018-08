Déjà de longues files devant le magasin "La Grande Récré" d'Auderghem

Tombée en faillite au mois de juin, la chaîne de magasins de jouets "La Grande Récré" liquide ses stocks. Ces mardi et mercredi, les magasins bradent les articles encore en rayons à 50%. Résultat, bien avant l'heure d'ouverture du magasin de la chaussée de Wavre à Auderghem, une foule importante se massait déjà devant l'entrée. A tel point que la file s'allongeait sur plus d'une centaine de mètres sur la chaussée à 8h30. Un dispositif de maintien de l'ordre est organisé et des mesures sont prévues pour contenir la foule. La journée de mardi s'était conclue par un succès. Celle de mercredi démarre sur les chapeaux de roue, en tout cas dans l'enseigne bruxelloise de la chaîne.