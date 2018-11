DéFI embarque Ecolo dans la majorité à Auderghem, Sophie de Vos bourgmestre faisant fonction

Une communication officielle est prévue prochainement mais nous pouvons déjà l'annoncer. Comme attendu, le collège de la commune d'Auderghem associera DéFI et Ecolo-Groen. Les assemblées générales des deux formations ont entériné l'accord mardi soir. Ecolo obtient un échevin plus l'échevin flamand surnuméraire pour Groen. Outre le mayorat, DéFI conserve aussi la présidence du CPAS. Comme il l'avait laissé entendre avant les élections, la tête de liste Didier Gosuin, par ailleurs Ministre du gouvernement bruxellois, confiera le poste de bourgmestre faisant fonction à Sophie de Vos. Pour connaître la répartition des compétences au sein du collège et entre les partenaires, il faudra attendre la communication annoncée pour ce jeudi.