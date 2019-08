Découverte du patrimoine bruxellois: l'asbl Arkadia en difficulté

Depuis 1983, l'asbl Arkadia organise des visites guidées de chefs d'oeuvre du patrimoine bruxellois habituellement inaccessibles au public, par exemple des maisons privées encore habitées, la maison Gaverzicht à Waregem par exemple. L'asbl offre ainsi la possibilité de visiter des maisons modernistes de l'entre-deux-guerre mais pas seulement: ateliers d'artistes, parcs et espaces verts plus ou moins secrets ou encore expositions d'art contemporain, le choix est large.

Arkadia c'est un réseau de 60 guides, 1200 visites et 30.000 visiteurs par an. Le nombre d'activités explose mais les subsides, eux, sont en baisse. La directrice, Jacinthe Gigou, explique: "nous faisons des activités qui sont à bas prix, puisqu'on a la volonté de faire des visites pour tous donc on ne veut pas pratiquer des tarifs très élevés. Ces tarifs ne couvrent pas les frais fixes de l'asbl si bien que, s'il n'y a pas la structure administrative de l'asbl, elle ne peut pas continuer". Afin de pouvoir conserver cette structure, composée de 3 employés, Arkadia lance un appel à financement public ou privé.