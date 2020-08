Découverte de l'histoire et des enjeux de Molenbeek grâce à une balade sonore

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Des enregistrements audio sous forme de témoignages, d’explications historiques, d’anecdotes, etc. ont été produits pour mêler amusement et apprentissage. Arthur Sente nous en dit plus : "Ils ont été cocréés par l’acteur Ben Hamidou, qui a donné sa voix à cette idée, mais aussi par l’ASBL Le Foyer, qui est une association historique de Molenbeek. L’ASBL existe depuis un peu plus d’une cinquantaine d’années et elle a joué un rôle assez central pour plusieurs générations de jeunes molenbeekois, notamment en termes d’intégration des différentes vagues de populations qui ont migré au cours des dernières décennies. Donc, cette ASBL connaît particulièrement bien la population."

"C’est un parcours assez classique pour les personnes qui connaissent le vieux Molenbeek, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c’est un quartier qui révèle pas mal de surprises, effectivement". L’article d’Arthur Sente met en lumière les différentes aspects de la commune et apporte les informations pratiques concernant cette visite guidée.

►►► Un article à retrouver dans le journal Le Soir, disponible aujourd’hui en librairie.