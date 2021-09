Déconfinement au centre de Bruxelles : l’avalanche annoncée de faillites n’est pas (encore) là

Comment se portent les commerces bruxellois du centre-ville après un an et demi de crise sanitaire ? Confinement, télétravail, fermeture des frontières : c'est évident, les commerçants ont traversé bien des turbulences. Nombreuses ont d’ailleurs été les voix qui se sont élevées pour dire à quel point la situation était critique et que les aides fédérales, régionales et communales ne permettraient pas de sauver tout le monde.

Forte de ses observations de terrain, l’agence hub.brussels (qui accompagne les entreprises bruxelloises) a essayé d’y voir plus clair. A la fin du mois d’août, elle a ainsi réalisé une analyse de la dynamique commerciale au centre-ville sur un an et demi. Il en ressort que la situation varie très fort d’un quartier à l’autre.

Fermeture de magasins de chocolats, quartier Grand-Place

Sans surprise, dans le quartier de la Grand-Place, les commerces qui s’adressent essentiellement aux touristes semblent avoir beaucoup souffert. Le nombre d’espaces vides par rapport au nombre total de commerces (la "vacance commerciale") est passé de 12,20% à 14,21%. D’après les observations de hub.brussels, ce sont surtout des magasins de chocolat qui ont mis la clé sous le paillasson.

Les quartiers de la colonne du Congrès et du Mont des arts traversent eux aussi une zone de turbulence. La vacance commerciale y est passée respectivement de 20,87 à 22,55% et de 17,81 à 21,92%. Cette fois, ce sont plutôt les restos, les bars et les magasins d’alimentation qui ont souffert.

... et de vêtements près de la rue Neuve

Enfin, des mouvements sont aussi observés à la rue Neuve (et ses abords) où les cellules vides sont passées de 14,61 à 16,73% du nombre total d’espaces commerciaux. Et là, ce sont des magasins de vêtements, de chaussures, ou d’accessoires vestimentaires qui ont fermé boutique.

47 espaces vides supplémentaires en un an

Ailleurs (Vismet et Saint-Jacques), l’évolution est un peu moins marquée. Et dans les quartiers Dansaert, du Midi, du Sablon et des Marolles, la vacance commerciale n’aurait même pas augmenté. Voire elle aurait carrément (légèrement) baissé. Ce qui fait que pour l’ensemble du centre-ville, l'agence n’a constaté à la fin août 2021 "que" 47 espaces vides supplémentaires par rapport à août 2020 (sur un parc total de 4432 surfaces commerciales). Plus étonnant, le secteur de l’horeca s’est même enrichi de 26 établissements depuis mars 2020.

Toujours d’après hub.brussels, le nombre de fermetures commerciales en 2021 a même été inférieur au nombre observé durant la même période en 2019. L’avalanche redoutée de cessations de commerces n’est donc pas (encore) là, même s’il faut rester prudent : les statistiques indiquent seulement que ces commerces sont toujours bien présents. Ils ne donnent pas d’indication concernant leur santé économique.

D’ailleurs, pour le président de la fédération Horeca Bruxelles, Fabian Hermans, les faillites vont seulement arriver : "Étonnamment, il y a actuellement très peu de dossiers qui aboutissent à des faillites ou à des PRJ -des procédures de réorganisation judiciaires, NDLR. […] D’après nos informations, beaucoup sont encore dans les cartons parce qu’à l’étude. Il y a encore des aides qui devaient arriver. Il y a eu un moratoire jusqu’à fin janvier. Des reports ONSS, de TVA, et autres ont été accordés. […] Ce que nous craignons, c’est que beaucoup vont voir comment la réouverture depuis juin fonctionne, s’ils arrivent à s’en sortir. Notre crainte est qu’à partir des mois d’octobre et novembre, beaucoup de PRJ vont être déclenchées parce qu’ils ont peut-être fait une mauvaise reprise".