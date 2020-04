De plus en plus de rues bruxelloises vont délaisser les voitures pour les piétons

Depuis le début du confinement le nombre de véhicules sur les routes a diminué de 85% ! Pourtant, l'espace libéré reste trop souvent réservé aux voitures, se désole la ministre régionale de la mobilité. Alors, pour donner plus d'espace aux piétons et vélos, elle propose aux communes une mesure originale : les aider à adapter des rues ou des quartiers le temps du confinement pour donner priorité aux usagers faibles.

Un conflit qui va bénéficier aux usagers les plus faibles Tout est parti d'un test mené dans une rue autour des étangs d'Ixelles. Une rue où il y avait de gros problèmes entre les automobilistes et des joggeurs de plus en plus nombreux. Sur base des conseils de la Région, la commune a décidé d'y changer la priorité entre usagers. Dorénavant, les voitures ne peuvent plus dépasser 20 km/h sur place. Elles peuvent continuer à circuler, mais doivent céder la priorité aux piétons et aux cyclistes. "Au bout de quelques jours, les habitants se sont dit ravis de la mesure", explique Elke Van den Brandt (Groen!), la ministre régionale de la mobilité. "On a constaté que c'était une très bonne idée. Les gens réagissaient de manière très positive et l'espace récupéré permettait de respecter les distances de sécurité entre les personnes".

La ministre Elke Van Den Brandt a proposé aux communes bruxelloises de transformer certaines de leurs rues - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Trois scénarios sur la route Sur base de ces résultats, la Région propose d'étendre la mesure. Elle lance alors un appel aux communes mercredi dernier pour qu'elles identifient des rues qui pourraient être rendues aux piétons et vélos.

En moins d'une semaine, les projets se multiplient. Plus de la moitié des communes ont déjà remis ou s'apprêtent à remettre des listes de rues à la Région. Une région qui propose trois scénarios: Soit transformer une rue en "rue cyclable" (les vélos ont priorité sur les voitures et peuvent rouler sur toute la surface de la route)

Soit transformer une ou plusieurs rues en "zone résidentielle" (vitesse des véhicules limitée à 20km/h, avec des enfants qui peuvent jouer sur la chaussée, des gens et des vélos qui peuvent se balader au milieu de la route et à qui les voitures doivent céder la priorité)

Soit transformer la rue selon un modèle original La Région s'engage, elle, à fournir les hommes et le matériel nécessaires pour pouvoir rapidement adapter les rues selon la formule choisie (panneaux routiers, marquages au sol, chicanes, pots de fleurs ou blocs de bétons pour forcer les voiture à ralentir). Et visiblement, cela plait aux communes.

L'un des scénarios proposé aux communes est de faire des rues cyclables, comme ici à Gand - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

A Saint-Gilles, on change en haut et en bas Anderlecht a été la première commune à répondre favorablement à cet appel régional. Et dès mardi matin, les équipes de la Région sont venus installer des dispositifs pour transformer plusieurs rues du quartier de Cureghem en zone résidentielles. La Ville de Bruxelles a ensuite annoncé qu'elle allait transformer l'ensemble du Pentagone en zone résidentielle. Saint-Gilles être l'une des prochaines communes à suivre dans les jours qui viennent. Sur place, on va créer un espace "zone résidentielle" à la fois dans le haut et le bas de la ville. En bas, cela concernera plusieurs rues autour de la Chaussée de Forest et de la rue Verhaeghen. Et dans le haut, cela concerne un ensemble de rues situées près de la Place Stéphanie. L'approbation définitive sera prise aujourd'hui par le collège communal. Par ailleurs, huit nouvelles rues cyclables vont voir le jour (elles étaient déjà prévues avant le confinement, mais cet appui régional permet d'accélérer les choses). Il s'agit des rues : rue de Lausanne, Place Loix et rue de Suisse, rue du Danemark, rue Dethy, rue Maurice Wilmotte, rue des Etudiants et rue d'Irlande.

La rue du Fort est l'une des rue qui deviendra bientôt une zone résidentielle à Saint-Gilles - © Google Street View

Watermael-Boitsfort s'y met aussi A Watermael-Boitsfort, la commune a décidé de deux nouveautés à venir. D'abord, prolonger l'actuelle rue cyclable qui existe déjà Chaussées de la Hulpe pour la faire rejoindre la place Wiener. Autrement dit, les rues de la Vénerie et de Middelbourg donneront désormais, elles aussi, priorité aux vélos par rapport aux voitures. La commune va aussi mettre en place une zone résidentielle. Il s'agira de la rue de l'Hospice communale, entre l'Avenue de la Fauconnerie et la rue des trois tilleuls. Là-bas, bientôt, plus question pour les voitures de dépasser les 20km/h, alors que les enfants pourront jouer sur la voirie.

Les nouvelles rues cyclables de Watermael-Boitsfort devraient permettre de rejoindre directement la place Wiener - © Google Street View

Forest pense à ses parcs, Evere aussi A Forest, on nous confirme qu'une zone résidentielle devrait aussi être prochainement établie autour des parcs Duden et de Forest. La décision de principe a été prise par le dernier conseil communal. Il faudra maintenant que le collège confirme et tranche quelles rues exactement seront concernées. A Evere, on devrait voir bientôt des rues devenir des rues cyclables. Il s'agit de rues situées autour du parc du Dooleg et du parc du Complexe.

Les abords du parc de Forest pourraient aussi devenir une zone résidentielle dans les semaines à venir - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Schaerbeek ne fait pas comme les autres A Schaerbeek, pas de rues cyclables ou de zone résidentielle. La commune et son échevine de la mobilité Adelheid Byttebier (Groen!), ont choisi la troisième option offerte par la Région, à savoir… innover ! La commune va donc d'abord élaborer une "promenade verte". Pour cela, elle va supprimer toutes les possibilités de "demi-tour" jusqu'ici offertes aux voitures sur les Avenues Voltaire et Paul Deschanel. Le but est d'offrir la possibilité de marcher sur la bande de terre centrale presque sans interruption, depuis la rue Rogier, jusqu'aux abords de la "Cage aux ours" (place Verboeckhoven). Attention, les intersections avec les grosses voieries telles que Louis Bertrand, Chaussée de Haecht ou Général Eenens notamment ne sont bien sûr pas concernées. Donc, les voitures y restent prioritaires et y gardent leur droit de circuler. Ensuite, Schaerbeek va rogner de l'espace sur les voiries qui bordent le parc Josaphat. Elle va en fait récupérer une portion de la chaussée (emplacements de parking ? Voie de circulation ? Cela reste encore à déterminer par les services techniques de la commune) afin de donner plus d'espace aux joggeurs. Les trottoirs le long du parc étant souvent trop étroit actuellement pour permettre la distanciation sociale suffisante entre personnes, recommandée par les autorités.

La commune de Schaerbeek veut créer une "promenade verte" qui permettrait de marcher presque sans interruption et sans devoir céder la priorité sur la zone herbeuse située entre les deux croix rouges - © Google Street View

Une période test pour l'avenir A la Région, on nous confirme que Jette et Ganshoren sont elles aussi en train d'identifier et de déterminer quelques rues à transformer. Tous ces aménagements, ils sont a priori temporaires, le temps du confinement. Mais ils pourraient aussi peut-être être prolongés si l'expérience est jugée positive. Cela reste à voir. Ce sera aux communes de décider.

En attendant, pour la Région et sa ministre, cette période sert donc aussi un peu de laboratoire pour tester directement sur le terrain une mobilité plus douce. Tout cela, alors que l'ensemble des 19 communes bruxelloises doit devenir une zone 30km/h maximum au 1er janvier 2021.