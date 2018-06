De plus en plus de pavés décorés sur les trottoirs de Schaerbeek

Pour Dorothy, le projet est une opportunité pour colorer un peu l’environnement urbain et aussi de créer du lien social :

"Cela colore la rue et permet aux gens de s’arrêter, on marche souvent en regardant par terre, là on pourra voir quelque chose de différent, cela permettra aussi de créer la conversation et de montrer finalement qui sont les personnes qui habitent dans la maison "

Tous les habitants de la commune pourront ainsi embellir leur trottoir, "Chaque habitant pourra bénéficier de un, deux voire trois pavés, cela dépendra de la demande et de la disponibilité du service de voirie et travaux ", explique Abdurrahim Koç, chef de cabinet de l'échevin en charge de la culture française à Schaerbeek.

La pose sera gratuite mais c'est aux habitants de fournir les pavés décorés.