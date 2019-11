De plus en plus de Bruxellois intéressés par un travail au Québec

La Région bruxelloise et le Québec viennent de signer une lettre d’entente pour faciliter le recrutement des Bruxellois par des entreprises québécoises, l’objectif est de capter toujours plus d’offres d’emploi au bénéfice des chercheurs d’emploi bruxellois.

Le Québec qui connaît un taux de chômage très bas est à la recherche de talents étrangers, alors que de leur côté, les Bruxellois semblent de plus en plus séduits par l’idée d’aller y travailler, explique Bernard Clerfayt, Ministre de l’emploi et de la Formation professionnelle :

"En 2018, 9000 Bruxellois étaient intéressés par le Québec et en 2019 on en comptait quelque 11.500. Parmi ceux qui partent travailler à l’étranger, 18% partent vers le Québec, ce qui en fait la première destination lointaine des demandeurs d’emplois qui s’expatrient".

Structurer le travail

Une convention qui va aider à structurer le travail entre le Québec et Actiris, estime Grégor Chapelle, le directeur général d’Actiris, comme cela a été le cas récemment, "lorsqu’un employeur québécois, à la recherche d’aides-soignantes a fait directement appel à Actiris services internationaux. En quelques jours, l’agence a sélectionné une série de demandeurs d’emploi qui correspondaient au profil demandé et a pu proposer des candidats dont certains sont partis au Québec ", précise le directeur.

"La seule vraie solution"

"C’est la seule vraie solution que tout le monde cherche", selon Bernard Clerfayt, "qui permet d’enrayer durablement le chômage et d’offrir des perspectives d’avenir aux Bruxellois ", observe le ministre bruxellois.