De Lijn entame les premiers travaux d'infrastructure à Bruxelles-Nord

La compagnie de transport en commun De Lijn a débuté mardi matin des travaux d'infrastructure à la gare de Bruxelles-Nord. Les rénovations doivent rendre les lieux plus confortables, plus accessibles et plus sûrs, tant pour les chauffeurs que pour les passagers. L'intervention devrait durer trois mois. Un budget de 215.000 euros y est consacré.

La gare de bus, située au sous-sol du bâtiment CCN, va être profondément réaménagée. La signalisation va aussi être améliorée avec des panneaux numériques indiquant les horaires en temps réel. Des abris vont être érigés et le revêtement de la chaussée va aussi être remplacé. La gare de bus reste opérationnelle durant les travaux, mais certaines lignes de la compagnie De Lijn ne partiront plus de leur quai habituel.

De Lijn avait dénoncé il y a un an des nuisances liées à la présence de migrants en transit autour de la gare du Nord. Elle avait un temps décidé que ses bus ne s'arrêteraient plus aux arrêts de la gare. Elle avait également fermé ses guichets pendant quelques mois cette année.