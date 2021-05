De la fumée gêne le trafic sur le pont Sainctelette de Bruxelles, pompiers sur place

Une importante fumée s'est élevée du pont Sainctelette à Bruxelles vendredi vers 12h30, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Des câbles électriques se consument à l'intérieur de la structure. La circulation automobile et des trams a été coupée dans les deux sens sur le pont, causant d'importantes perturbations de trafic.

Les pompiers ont passé du temps à localiser le foyer de l'incendie. Peu après 15h15, Walter Derieuw était en mesure d'indiquer qu'il s'agissait de câbles électriques qui se consumaient dans un vide technique. Le courant a été coupé localement par Sibelga, le gestionnaire du réseau de gaz et d'électricité en Région bruxelloise, sans porter à conséquence pour le métro ou le tunnel Annie Cordy. Il ne devrait pas non plus y avoir de coupures chez les riverains situés à proximité. Les pompiers tentent d'asperger le foyer avec de la mousse. "Par les deux extrémités du pont, on essaie de remplir le vide technique avec de la mousse", explique Walter Derieuw. "Il y a une pointe au milieu, ce qui complique l'opération. Les pompiers sont dans des trappes techniques, qui permettent d'atteindre les gaines techniques qui passent par le pont. (...) Cela pourrait être un travail de longue haleine."