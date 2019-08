De l'omelette au lard à la plantation de l'arbre de joie, c'est le Meyboom à Bruxelles

Nous sommes le 9 août et à Bruxelles, c’est le jour d’une veille tradition : le Meyboom ou arbre de joie. Ce folklore qui tire son origine dans un conflit entre Bruxellois et Louvanistes au XIIIe siècle. Pour garder l’honneur, les Bruxellois doivent couper un arbre, le balader dans la ville et le planter impérativement avant 17h au croisement de la rue du Marais et de la rue des Sables.

Il est 6 heures du matin au café le Valency à Schaerbeek. Une odeur de café et d’omelettes au lard embaume l’estaminet bruxellois. Des hommes en t-shirts rouges arrivent au compte-gouttes. Ils se saluent en brusseleir. Ce sont des buumdroegers. Ce sont eux qui vont balader l’arbre de joie depuis le bois de la Cambre jusqu’au centre-ville. Mais avant d’aller le couper, ils prennent des forces. "T’as dormi ici toi ?", demande l’un d’entre eux en rigolant. Les pompes à bières sortent leurs premières mousses.

Parmi eux, Serge est stagiaire. C’est son tout premier Meyboom avec un t-shirt rouge sur le dos. "Je vais accompagner les buumdroegers et je suis là pour soutenir les uns et les autres en fonction du déroulement de la journée." Stressé ? "Au contraire, très motivé et sans problème pour me lever à 4h ce matin !"

L’un d’entre eux n’a pas de polo rouge mais un costume et un chapeau noir. C’est le président des Compagnons de Saint-Laurent, Jan Brusten. "La tradition remonte à 1213 lors d’un mariage entre une Bruxelloise et un Louvaniste dans une auberge qui s’appelle le Cattenhuys. À l’époque, c’était juste en dehors des remparts de la ville de Bruxelles. Les Louvanistes sont venus et ont cherché à la bagarre. Et ja… les Bruxellois étaient en train de perdre un peu la bataille. Et ce sont les Compagnons de Saint-Laurent, une guilde d’arbalétriers qui ont passé la porte des remparts pour aider les Bruxellois et chasser les Louvanistes. C’est le Duc de Brabant qui a donné le privilège aux Compagnons de Saint-Laurent de planter chaque année le 9 août, la veille de la fête de Saint-Laurent, est devenu la journée de l’arbre de joie."

Tout ce petit monde se dirige ensuite vers le bois de la Cambre pour couper l’arbre vers 8h du matin.