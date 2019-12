Dans les écoles secondaires, les examens ne sont pas obligatoires

A la suite de protestations émanant tant d'élèves que de professeurs, les cours sont suspendus depuis une semaine à l'Athénée Royal Andrée Thomas, à Forest. La direction a décidé dans la foulée d'annuler la session d'examens de Noël. Ce faisant, l'école ne sort-elle pas des clous?

L'évaluation est obligatoire, pas les examens

Pas du tout. L'organisation d'examens n'a rien d'obligatoire dans l'enseignement secondaire. A l'école Singelijn de Schaerbeek, nous explique son directeur Charles Sohet, les examens ne démarrent qu'au niveau de la 3e année. "C'est pour une question de maturité. On estime qu'il n'est pas nécessaire, quand on a 12 ou 13 ans, de passer de longues sessions d'examens, de devoir travailler pendant plusieurs heures sur différents chapitres. On pense que l'évaluation continue est meilleure".

Pour familiariser les élèves avec ce qui les attend dans l'enseignement supérieur, Singelijn fait passer quelques examens oraux à partir des 3e et 4e années. En matière d'évaluation, la Fédération Wallonie-Bruxelles n'impose aucun modèle. Les écoles sont libres de leurs choix. "Il y a un conseil de classes qui se réunit", explique le directeur de "Singelijn". "Il observe tout ce qui a été fait par l'élève durant l'année. Les professeurs ont les élèves trois, quatre ou cinq heures par semaine, donc ils savent très bien déterminer, sur la base de contrôles, de présentations orales,...si l'élève a acquis les compétences pour passer dans la classe supérieure.

Il faut des traces écrites

Quel que soit le type d'évaluation, la seule obligation consiste à disposer de traces écrites. Chaque décision d'un conseil de classe est en effet susceptible de recours, aussi bien interne à l'école qu'externe auprès du pouvoir organisateur. Il faut donc pouvoir objectiver les décisions de mise en échec d'un élève. Quant aux examens de fin de secondaire en vue d'obtenir le CESS, eux non plus ne sont pas obligatoires, à l'exception de deux épreuves : français et histoire. Il s'agit d'examens externes fournis par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Singelijn, qui est une jeune école, n'a jusqu'à présent ouvert de classes que jusqu'en 4e. Mais son directeur compte organiser des examens en fin d'Humanités. Tout en précisant qu'au bout du compte, c'est bien le conseil de classe qui reste souverain en matière de réussite ou d'échec.