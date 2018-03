Crisis-Bxl propose un numéro unique pour l'appui à la jeunesse en crise à Bruxelles

Un nouveau centre de référence pour la jeunesse en crise à Bruxelles baptisé Crisis-Bxl a vu le jour et propose désormais un numéro de téléphone unique central, accessible dans les deux langues nationales. En appelant le 02 209 16 36, tout prestataire de soin ou de service entrant en contact avec un enfant ou un(e) jeune en situation de crise peut accéder à de l'information, à des conseils ou à un soutien. Crisis-BXL renvoie l'appelant vers l'organisation appropriée.

Le nouveau Crisis-BXL est joignable 7/7 et 24/24. Il réunit désormais les centres de contact CAW Brussel et BRU- STARS.

L'initiative est le fruit de la collaboration de plusieurs ministres (Maggie De Block - Santé Publique au fédéral; Didier Gosuin et Guy Vanhengel - prévention en matière de Santé à Bruxelles; Bianca Debaets - Sante Vlaamse Gemeenschaps commissie; Jo Vandeurzen - Bien-être à la Communauté flamande).

"Nous sommes ravis que les services de terrain puissent joindre leurs efforts pour offrir une réponse intégrée aux besoins des jeunes en situation de crise et à leur entourage. C'est un pas supplémentaire de la bonne collaboration entre les autorités compétentes à Bruxelles. Ce point de contact de crise est aussi un acte concret de la nouvelle réforme en santé mentale pour les enfants et les adolescents à Bruxelles et le réseau BRU STARS", ont commenté jeudi Didier Gosuin et Guy Vanhengel.

"Les jeunes traversant une période de crise n'ont que faire de l'explication technique concernant les différents niveaux ou domaines politiques. Ils ont uniquement besoin d'un meilleur accueil et des meilleurs soins possibles. Cette initiative est un bel exemple montrant comment nous pouvons organiser ceci sur le terrain. Il est également important que le numéro central puisse rediriger les jeunes vers les soins appropriés", a ajouté Maggie De Block.