Cours suspendus le 12 octobre dans 7 écoles d'Ixelles: Ecolo s'offusque

Dans l'opposition à Ixelles, Ecolo s'indigne de la suspension des cours dans les écoles communales le vendredi 12 octobre. En cause, l'installation des isoloirs et du matériel informatique dans les écoles transformées en bureaux de vote le dimanche 14 octobre, jour des élections communales. Les directions ont prévenu les parents et les ont invités à garder autant que possible les enfants à la maison, même si l'accueil sera assuré.

"Pas normal", pour Ecolo

La tête de liste Ecolo aux élections communales, Christos Doulkeridis, ne comprend pas le choix de la commune.

"Nous pouvons comprendre que ce soit compliqué pour les employés communaux d'installer tous les bureaux de vote entre le vendredi soir et le dimanche matin. Par contre, nous ne pouvons pas accepter qu'aucune solution cohérente n'ait été trouvée par la commune. Les parents devront s'organiser en dernière minute pour garder ou faire garder leurs enfants alors que les équipes enseignantes seront renvoyées chez elles".

Le chef de file des Ecolos ixellois ne comprend pas pourquoi la commune n'a pas profité de l'opportunité pour organiser des cours de citoyenneté axés, précisément, sur l'organisation des élections. Il s'interroge d'autant plus sur ces suspensions de cours que de nombreuses autres communes bruxelloises n'ont pas jugé nécessaire de procéder de la sorte. Ni la Ville de Bruxelles, ni Schaerbeek, ni Anderlecht, gros pouvoirs organisateurs, ne suspendront le moindre cours le 12 octobre. "On s'organise", tel est le leitmotiv des échevins que nous avons contactés.

Un choix des directions, pas de la commune

L'échevine ixelloise de l'instruction publique, Nathalie Gilson (MR), relativise. Il n'y aura que 7 écoles sur 11 qui suspendront les cours le vendredi précédant le scrutin. "Ce n'est pas un choix du collège", explique l'échevine. "Nous avons décidé de faire confiance aux acteurs de terrain et de laisser le choix à chaque directeur d'établissement de suspendre ou non les cours. Mais dans tous les cas, l'accueil des enfants sera assuré. Les professeurs seront présents et des animateurs organiseront des activités pour les enfants. Enfin, les repas chauds seront servis à midi. Il est exact que certaines communes ne suspendent aucun cours mais d'autres ont fait le même choix qu'Ixelles. Chaque situation est spécifique. Chez nous, le matériel informatique et les logiciels sont neufs. Les techniciens ont donc souhaité pouvoir procéder à des tests dès le vendredi matin.

Il ne devrait par contre y avoir aucune perturbation le 15 octobre. Les ouvriers communaux démonteront le matériel dès la fermeture des bureaux de vote et dans la nuit de dimanche à lundi.