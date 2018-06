Coupe du Monde: où voir le match Belgique-Panama ?

C’est ce lundi à 17h que Les Diables Rouges disputeront leur premier match dans de la coupe du monde de football, ils rencontreront le Panama. Un match que l’on pourra suivre classiquement chez soi, à la télévision ou en ville, dans un bar ou devant un des six écrans géants de la région bruxelloise et même en salle au cinéma.

Des écrans géants seront installés dans six communes pour suivre l'épopée russe de l'équipe nationale. A Auderghem, ça se passe Place Pinoy, à Ixelles, les matchs seront diffusés sur la pelouse du stade communal, rue Volta. Les travaux sur la place du miroir à Jette devraient être terminés à temps pour le coup d'envoi du premier match des belges. D'autres écrans seront installés au stade Edmond Machtens de Molenbeek, sur la place Payfa-Fosseprez de Watermael-Boisfort et sur la place Dumon à Woluwe-Saint-Pierre.

Si vous préférez l'ambiance des bars, pas de problèmes. Sur Facebook, on recense plus de 40 évènements concernant le match Belgique Panama. Cela va du bar Le Murmure à Ixelles où la bière est à 1€, à l'hôtel Steigenberger Wiltcher’s, avenue Louise, plus cher, la première pinte est à 8€.

Même au cinéma

Plus étonnant encore, vous pourrez aussi suivre le match au cinéma à DocksBrucksel. Le prix pour soutenir les diables en salle : 5 € en prévente sur internet et 7,5 € à payer sur place.

Pas de sacs à dos

Concernant les évènements qui se déroulent à l’extérieur, les autorités demandent de ne se présenter avec des sacs à dos.

Pour la suite, d’autres communes pourraient proposer des écrans géants, cela dépendra des performances des Diables dans la compétition.