Coupe du monde: de l'ambiance vendredi soir à Saint-Gilles pour la rencontre Portugal-Espagne

Il devrait y avoir de l’ambiance vendredi soir à Saint-Gilles dans les rues et les bars, pour le premier choc de la coupe du monde de football qui oppose à 20h le Portugal à l'Espagne. Les deux communautés sont bien représentées dans la commune, et ceux qui sont déjà passés dans le quartier un soir de match de l'une des deux équipes le savent, cela peut faire du bruit.

On se souvient des milliers de personnes qui ont envahi et bloqué la Barrière jusqu'à 3h du matin, c'était il y a 2 ans, après la victoire des Portugais à l'Euro de football. Mais cette fois dans les bars portugais et espagnols on le promet, il n'y aura pas de débordements :

"c’est très sain, chacun fête à sa façon, les Espagnols à la Grand-Place , les Portugais vont peut-être monter à la Barrière, mais il n’y aura pas d’histoires entre nous", affirme Fernando, habitué d'un bar saint-gillois.

La commune a d'ailleurs pris des mesures avec un règlement de police, le même qu'il y a 4 ans lors de la précédente coupe du monde, explique Cathy Marcus, Échevine à Saint-Gilles :

"Les règles sont simples, pas de retransmission du match à l’extérieur du café afin de ne pas occasionner des regroupements sur la voie publique, et pas de boissons distribuées à l’extérieur dans des verres en verre deux heures avant et après le match."

La commune affirme également avoir rencontré la STIB afin de mettre sur pied une déviation pour les bus et trams dans le cas où un rassemblement devait à nouveau bloquer la barrière à l'issue d'une rencontre.