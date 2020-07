Coup d’œil sur les nouveautés jeux de société

Amateur de jeu de société ? Le magazine Moustique fait le point cette semaine sur les nouveautés parues depuis le début de l’année. La journaliste Hélène Delforge signe l’article "La vie est un jeu" dans le numéro de cette semaine. Elle était au micro d’Audrey Daco pour en parler ce matin.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse écrite. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

La journaliste Hélène Delforge est une habituée des jeux de société. Elle en teste régulièrement pour le magazine Moustique. Son coup de cœur parmi les nouveautés pour les tout-petits se nomme Mollo l’escargot : "Je le trouve très intéressant car il renouvelle le classique "jeu de l’oie" auquel on a tous joué. Ici, le principe est que pour gagner, il faut être le dernier, puisqu’on est des escargots".

Selon la journaliste, Mollo L’escargot a la qualité d’amuser tant les enfants que les adultes qui jouent ensemble. "C’est important quand on joue en famille que tout le monde s’amuse", explique-t-elle. "On ne joue pas que pour faire plaisir à son enfant. On joue parce que c’est gai d’être ensemble et qu’on s’amuse, en fait."

Pour les plus grands, la journaliste de Moustique recommande Skyjo : "Pour moi, c’est vraiment le jeu des vacances, celui qu’on peut sortir à l’apéro. C’est un jeu que je conseille tant aux amis qu’aux familles pour les vacances". Skyjo est un jeu de cartes stratégique, rapide à expliquer et à jouer.

►►► Découvrez les autres recommandations d’Hélène Delforge dans le magazine Moustique, en librairie.