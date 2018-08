Coup d'envoi de la 2e édition des XL 10 Miles le dimanche 9 septembre

Sportifs et coureurs du dimanche ont rendez-vous le 9 septembre à Ixelles pour la 2e édition des XL 10 Miles. L'épreuve de course à pied mettra au défi les grands et les petits sur différentes distances à travers plusieurs lieux emblématiques de la localité, annonce mardi la commune bruxelloise.

L'Esplanade du Parlement européen accueillera le coup d'envoi de la course, qui se décline en trois distances: cinq miles (8 km), 10 miles (16 km) et un Kids mile (1,6 km) pour les plus jeunes. Le parcours, légèrement vallonné et ponctué d'un dénivelé positif de 100 mètres, ondulera entre la chaussée d'Ixelles, fraîchement rénovée en zone piétonne, Matongé, les étangs d'Ixelles et les jardins de l'abbaye de La Cambre.

AMENER LES SPORT DANS L'ESPACE PUBLIC

L'événement se veut accessible à tous, joggeurs débutants comme confirmés. "La course à pied rassemble tous les âges, tous les niveaux sportifs et toutes les classes sociales", égrène Bea Diallo, échevin des Sports. "L'objectif est ainsi de promouvoir le sport en l'amenant dans l'espace public."

Plusieurs postes de ravitaillement sont prévus, dont un dernier à l'arrivée, place du Luxembourg. Les participants pourront également profiter des douches et vestiaires mis à leur disposition, ainsi que d'une consigne gratuite pour leur sac de sport.

COURIR EN FAMILLE

La première édition avait attiré un millier de coureurs, parmi lesquels de nombreuses familles. Le vainqueur avait bouclé la course en 51 minutes. Les amateurs ont jusqu'au 8 septembre pour s'inscrire.