Couleur Café lance la saison des festivals ce vendredi soir à Bruxelles dans la verdure du parc d'Osseghem

Pour la deuxième année consécutive, le festival Couleur Café prend ses quartiers dans le parc d'Osseghem au pied de l’Atomium. Un site naturel relativement sensible qui va accueillir environ 60 000 personnes en 3 jours, pour le préserver, les organisateurs n’ont pas ménagé leurs efforts.

Avec sa hêtraie et son alignement de châtaigniers, le plus important de la région bruxelloise, le parc d'Osseghem est classé. Pas question donc d'être trop invasif. Voilà pourquoi tout ce qui est accroché dans les arbres l'est avec des vieilles chambres à airs.

"Contrairement à la corde, il y a de l’élasticité et on ne risque pas d’abimer les arbres ", précise Franck Dingemans, Eco-conseiller du festival.

Une installation spécifique

Le pied des arbres remarquables plus que centenaires pour certains, est aussi protégé avec des bancs circulaires, "Une installation tout à fait spécifique pour le festival ", précise Michel Durieux, l'un des organisateurs, "On se rend compte que la protection d’un arbre commence par le bas, par les racines. Alors pour protéger ceux du parc on a monté des petites butes de terre sur lesquelles viennent se poser les bancs", explique ce dernier.

Des efforts salués par la Ville

Les efforts consentis pour limiter les impacts du festival sur le parc sont salués par la Ville de Bruxelles. Khalid Zian, échevin des espaces verts se félicite, pour lui l’organisation du festival à réussi à trouver un équilibre : "Au départ, le parc n’a pas été conçu dans la perspective d’accueillir autant de monde, mais je pense qu’on a trouvé ici le moyen de développer un événement culturel majeur, tout en préservant la faune et la flore."

Les prochaines éditions du festival devraient continuer de se dérouler sur le même site. La décision formelle est attendue après les élections communales.