Coronavirus: Woluwe-Saint-Pierre propose un test gratuit à l'ensemble de son personnel

La commune de Woluwe-Saint-Pierre a validé une commande en vue de tester au Covid-19 l'ensemble de son personnel dès le début de la semaine qui commence. Selon le bourgmestre Benoît Cerexhe (cdH), à la base de l'initiative, les tests seront effectués sur base volontaire et dans le respect du secret médical.

Alors qu'il n'est plus possible pour les personnes asymptomatiques de se faire tester en Belgique, le personnel de Woluwe-Saint-Pierre se voit proposer un test antigénique nasopharyngé et un test sérologique. Le premier permet de savoir si on est porteur du virus tandis que le second permet de savoir si on a développé des anticorps. D'après Benoît Cerexhe, les résultats sont rapidement connus: entre 15 et 30 minutes. La commune prévoit de proposer de faire ces tests à intervalles réguliers.

Interrogé lundi, M. Cerexhe a précisé que la moitié des six cents membres du personnel de la commune se sont déjà inscrits pour les subir. Les tests commenceront mardi, sous surveillance médicale.

"Nous nous devons de garantir la continuité du service public. Même si le télétravail est la règle, toute une série de services impose un minimum de prestations du personnel en présentiel, aux divers guichets, mais aussi dans les crèches, dans les écoles, ainsi que pour nos ouvriers. J'estime qu'en tant qu'employeur, c'est le rôle de la commune de tout mettre en œuvre pour offrir le cadre de travail le plus rassurant possible", a commenté le bourgmestre.

Le coût de ce testing sera intégralement pris en charge par la commune, a-t-il précisé.