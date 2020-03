Coronavirus: VIVAQUA assouplit le paiement des factures d'eau à Bruxelles

Un plan de paiement sur 10 mois sera accordé d’office pour toute facture émise et non encore payée et ce, qu’elle concerne un particulier ou une entreprise. Afin d’obtenir un plan de paiement, il suffit d’adresser une simple demande via l’adresse mail

plan.de.paiement@vivaqua.be

ou

afbetalingsplan@vivaqua.be

.