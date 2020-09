Coronavirus: une formation accélérée pour devenir enseignant offerte aux chercheurs d'emploi

La Ville de Bruxelles, en collaboration avec la Région, annonce ce lundi l'ouverture d'une formation pour les chercheurs d'emploi intéressés par une reconversion en tant qu'enseignant.

L'offre du département de l'Instruction publique de la Ville vise ceux disposant de compétences techniques (néerlandais, mathématiques, sciences). Ils sont appelés à travailler à mi-temps dans un établissement scolaire tout en suivant des études d'enseignant en horaire décalé pour acquérir les compétences pédagogiques.

Un cursus adapté et accéléré est ainsi dispensé à la Haute École Francisco Ferrer. Des dispenses de cours peuvent être accordées en fonction des qualifications préalables des chercheurs d'emploi. Le minerval sera entièrement pris en charge financièrement par l'agence régionale Bruxelles Formation. Les inscriptions se clôturent mercredi.

Un accompagnement individualisé est par ailleurs mis en place par Actiris. Les allocations chômage pourront être maintenues. Les temps partiels dans les écoles de la Ville pourront être comptabilisés dans les stages obligatoires.

"Le métier d'enseignant est en demande depuis de nombreuses années", rappelle Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle. "Entre le mois de mars dernier et septembre, Actiris a reçu 360 offres d'emploi pour le métier de professeur de secondaire inférieur". Faouzia Hariche, échevine de l'Instruction publique, ajoute que "cette année, plus que les autres, nous devrons faire appel à la créativité pour assurer la continuité des apprentissages de nos élèves et promouvoir le plus beau métier du monde".

La Ville et la Région estiment qu'avec la crise du Covid les rangs de chômeurs pourraient compter jusqu'à 30.000 personnes supplémentaires.