Coronavirus : une aide fédérale supplémentaire de deux millions d’euros pour Bozar

"On sait à quel point la culture a été durement affectée par la crise sanitaire et Bozar ne fait pas exception.

Certaines expositions ont pu avoir lieu à Bozar mais le système de jauges et de réservation a néanmoins eu un impact sur le nombre de visiteurs. D’autres activités n’ont pu avoir lieu ou ont dû être reportées et les contraintes sanitaires ont également empêché toute location de salle sur les six premiers mois de l’année. Enfin, le bookshop et la concession Horeca ont eux aussi été soumis à des restrictions qui ont eu un impact sur la santé financière de l’institution, a expliqué la ministre dans un communiqué.