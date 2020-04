Coronavirus: un service d'aide alimentaire d'urgence à Saint-Josse-ten-Noode

La commune de Saint-Josse-ten-Noode et son CPAS ont annoncé mercredi la mise sur pied d'un service d'aide alimentaire d'urgence à destination des publics les plus vulnérables et des associations qui leur viennent en aide en cette période de crise sanitaire due au coronavirus.

Opérationnel depuis plus d'une semaine, ce service d'aide alimentaire permet d'ores et déjà de répondre aux besoins de près 200 personnes qui connaissent de plus en plus de difficultés pour se nourrir depuis la crise sanitaire. Il s'agit de personnes et de familles qui sont démunies ou qui se retrouvent dans la précarité (perte ou absence momentanée de revenus) du jour au lendemain, depuis la crise sanitaire, a expliqué la commune dans un communiqué.

"Après une semaine, nous pouvons déjà tirer un bilan positif avec l'accompagnement social de plus de 200 personnes pour des urgences alimentaires. Cela concerne tous les quartiers de la commune et nous entendons poursuivre nos efforts avec tous nos partenaires. Une fois de plus, la solidarité s'exprime à Saint-Josse-ten-Noode et je tiens à remercier tous les acteurs et les citoyens qui se mobilisent en temps de crise", a déclaré le bourgmestre, Emir Kir (PS).

La distribution des colis se fait tous les mardis de 14h à 16h après prise de rendez-vous obligatoire par téléphone au 0498/187.547 afin de respecter toutes les précautions sanitaires. Ce service est destiné aux personnes disposant soit d'une attestation du CPAS soit d'une attestation d'aide alimentaire communale.

Cette initiative est aussi possible grâce au soutien de la Banque alimentaire Bruxelles-Brabant et du Fonds européen d'aide aux plus démunis.