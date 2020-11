Coronavirus: un septième centre de dépistage ouvre à Bruxelles

Un septième centre régional de dépistage de la covid-19 s’est ouvert lundi à Anderlecht (Bizet), annonce le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo).

Ce nouveau centre de testing peut accueillir 1200 personnes par jour, portant ainsi la capacité bruxelloise de dépistage à plus de 9000 tests par jour. Celui-ci est ouvert tous les jours de la semaine, de 9 heures à 16 heures, et jusqu’à 14 heures les samedis et dimanches.

Pour être testé, il convient de contacter préalablement son médecin traitant -ou le 1710 pour ceux qui n’en ont pas- dès l’apparition des premiers symptômes.