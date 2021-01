Coronavirus: situation sanitaire à Bruxelles

Une réunion est prévue aujourd'hui entre le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale Rudi Vervoort, le ministre bruxellois de la santé, Alain Maron et les 19 bourgmestres pour discuter de la situation sanitaire à Bruxelles.

Avec notamment au programme un point sur la quarantaine.

Hier, Vincent Dewolf déplorait que le Service de l’inspection de l’hygiène ne fournisse toujours pas d’informations précises sur les personnes devant respecter la quarantaine en région bruxelloise. Il réclamait notamment que les bourgmestres puissent disposer d'informations sur les personnes en quarantaine dans leur commune. Il a même réquisitionné ces informations.

Tandis que les autorités sanitaires bruxelloises, elles, misent toujours sur la prévention.

" Les contacts que nous avons avec les 19 communes sont positifs (…). Surtout, la région a investi massivement dans le suivi de contacts et le contrôle des quarantaines. Nous avons 250 agents téléphoniques pour prendre contact avec les personnes tous les jours et tout le temps en permanence. Toute personne qui revient de l’étranger est contactée, elle est contactée une deuxième fois si on constate qu’elle ne s’est pas inscrite pour faire, soit son premier test, soit son deuxième test. Nous avons également une quarantaine d’agents de terrains qui vont aléatoirement contrôler à domicile". Rappelle Alain Maron le ministre bruxellois en charge de la santé.