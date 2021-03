Coronavirus : quelque 15.000 personnes vaccinées la semaine dernière dans les centres bruxellois

Quelque 26.000 personnes se sont fait vacciner à Bruxelles la semaine dernière (15-20 mars), dont près de 15.000 dans les centres de vaccination de la Région, a indiqué lundi lors d’une conférence de presse en ligne Inge Neven, la responsable du Service de l’inspection de l’hygiène de la Commission communautaire commune.

"La vaccination avance très bien à Bruxelles. On a eu une belle première semaine dans les quatre nouveaux centres de vaccination (Schaerbeek, Forest, Woluwe-St-Pierre et Molenbeek, ndlr) qui ont ouvert la semaine passée", a souligné Mme Neven, qui rappelle que trois autres centres (Anderlecht, Uccle et Woluwe-St-Lambert) ouvrent ce lundi.

Jusqu’au 15 mars, 104.000 doses de vaccin avaient été administrées en Région bruxelloise, à savoir en maisons de repos et de soins, dans les hôpitaux, dans les collectivités et dans les centres de vaccination disponibles. Au total donc, 131.000 doses ont été injectées à ce jour à Bruxelles, dont plus de 37.000 pour la deuxième.

Selon les estimations, 40.000 doses seront injectées cette semaine, ainsi que 40.000 à nouveau la semaine prochaine. "On ne vaccine pas forcément plus parce qu’on ouvre des centres supplémentaires, mais c’est surtout lié au fait qu’on a davantage de vaccins à disposition."

Sensibiliser au niveau local

L’un des défis aujourd’hui est de sensibiliser la population au niveau local, afin d’intensifier la vaccination. "On voit que le nombre de réservations ou vaccinations faites par rapport au nombre d’invitations reste très faible", a souligné la responsable. L’autre piste analysée est de simplifier le processus de prise de rendez-vous.

Il a également été annoncé qu’à partir de ce lundi, les personnes de 73 ans qui n’ont pas reçu leur convocation pour la vaccination peuvent appeler le call center (02/214.19.19) afin de prendre un rendez-vous.

Entre le 13 et le 19 mars, 77% des 22.000 appels passés au centre étaient destinés à fixer cette fameuse date. 60% n’avaient pas essayé d’effectuer l’opération en ligne. Or, il est préférable de le faire par internet, conseille l’administration bruxelloise. 3,4% des appels ont en outre concerné une annulation.

À ce jour, seuls les vaccins Pfizer/BioNTech et AstraZeneca, tous deux avalisés par le Conseil supérieur de la santé, sont administrés en Belgique. La Taskforce vaccination a annoncé samedi que Johnson & Johnson débuterait ses livraisons le 16 ou 17 avril.