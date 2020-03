Coronavirus: quand des jeunes de Schaerbeek donnent des idées d'activités à la maison

Les jeunes sont souvent pointés du doigt ces derniers jours parmi ceux qui ne respecteraient pas les consignes de rester à la maison ou de maintenir des distances de sécurité dans les contacts sociaux. C'est ce qui a donné l'idée à deux maisons de jeunes de Schaerbeek de réagir et de casser ces idées reçues avec une vidéo et surtout… avec humour !

Que ce soit en jouant à la console (mais à au moins 1,5m de distance, bien sûr), en servant du thé, ou en faisant semblant de travailler (alors qu'en fait on est en train de regarder des séries ou des films sur son ordinateur), des jeunes rappellent qu'il est très important de bien rester à la maison en ce moment pour limiter au maximum la propagation du coronavirus-covid 19. Et ils montrent l'exemple en se mettant en scène.

"Il y avait une seule règle", confie l'un des responsables de ces maisons de jeunes. "Les jeunes devaient prononcer la phrase : "restez chez vous". Pour le reste, ils ont pu laisser libre cours à leur créativité, ce qui donne des résultats assez cocasses".

Depuis l'arrêt des activités de loisirs, décidé il y a quelques jours par les autorités, les maisons de jeunes Caméra Quartier et Bakayaro ont dû fermer leurs portes. Mais le groupe WhatsApp sur lequel leurs membres échangent, lui, continuait à chauffer. D'où l'idée de demander aux jeunes d'envoyer une micro-vidéo depuis leur domicile et d'en faire un petit film qui connait son petit succès de partages en ligne. Cela détend en ces temps de confinement. On vous laisse profiter de ces quelques moments d'humour Made in Schaerbeek dans la vidéo ci-dessus.