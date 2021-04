Coronavirus: Philippe Close soutient l'initiative du KVS et souhaite un événement test le 26 avril

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a apporté jeudi son soutien au projet du Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) de rouvrir ses portes le 26 avril prochain pour organiser un événement culturel test dans la perspective d'une reprise des spectacles dans un contexte de pandémie.

Le KVS (Théâtre royal flamand) a prévu d'accueillir, durant cinq jours consécutifs, 50 spectateurs par soirée, à partir du 26 avril pour une représentation de "Jonathan", une pièce écrite et interprétée par Bruno Vanden Broecke et Valentijn Dhaenens. Une manière de montrer au monde politique qu'il est possible d'organiser un spectacle en toute sécurité sanitaire, selon son directeur, Michael De Cock. Un protocole strict, élaboré avec un virologue l'an dernier, sera appliqué affirme ce dernier.

Selon M. Close, une analyse effectuée par la Ville de Bruxelles a démontré que la circulation de l'air dans le bâtiment du KVS satisfaisait aux exigences.

Le bourgmestre a ajouté qu'il adresserait une demande d'organisation d'événement test aux membres du comité de concertation. Cette instance, réunissant le fédéral et les entités fédérées, doit se réunir à nouveau le 23 avril pour aborder spécifiquement la situation des secteurs culturel, sportif et événementiel.

Le KVS est l'un des différents lieux à faire l'objet d'une telle analyse, avec la salle de concerts de La Madeleine, le café Roy d'Espagne, le restaurant Chez Léon et une salle de sports. Les autres résultats ne sont pas encore connus.

"Nous travaillons de la même manière que lors de la délivrance d'un certificat de sécurité incendie. Désormais, les bâtiments reçoivent un permis spécifique des pompiers sur la sécurité en matière d'hygiène", a expliqué M. Close.