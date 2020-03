Coronavirus : ouverture prochaine du centre de triage et d’accueil de MSF à Bruxelles - © KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Médecins sans frontières ouvre un centre de crise à Tour et Taxis - JT 13h - 30/03/2020 Une nouvelle semaine de confinement avec un déploiement exceptionnel à Bruxelles : Médecins Sans Frontières a installé un centre de tri sur le site de Tour et Taxis. Jusqu'à 150 personnes, des sans-abri et des réfugiés pourront être accueillis.