Coronavirus: ouverture d'une antenne de vaccination locale à Saint-Gilles

Lors de la conférence de presse hebdomadaire consacrée à l’évolution du Covid en région bruxelloise, les autorités ont rappelé que la campagne de vaccination bruxelloise démontre aussi que des actions locales sont nécessaires pour atteindre certains publics. Les actions locales de sensibilisation et de vaccination permettent de toucher des personnes difficiles à atteindre et à vacciner.

Bien que la vaccination progresse en Région de Bruxelles-Capitale, on observe encore des disparités dans certaines parties de la Région a rappelé Inge Neven, responsable Covid à la Cocom, la commission communautaire commune. Elle a insisté sur l’efficacité des actions menées au niveau locales par les équipes de terrain et les antennes de vaccination pour toucher un maximum de personnes. Certaines ont déjà lieu notamment à Saint-Josse, Anderlecht ou Molenbeek.

Une antenne à Saint-Gilles

La Cocom et la commune de Saint-Gilles unissent leurs forces en menant des actions de sensibilisation et de vaccination à destination des habitants de la commune. Pour la Cocom, cette antenne de vaccination locale complète le dispositif des 10 centres de vaccination. La commune, de par sa proximité avec ses habitants, peut faire la différence pour rendre la vaccination plus accessible encore et permettre d’atteindre d’autres publics. Ce dispositif sera mis en place le temps nécessaire pour augmenter la couverture vaccinale.

Pour Charles Picqué, bourgmestre de Saint-Gilles : "À Bruxelles, les chiffres de la couverture vaccinale recoupent ceux de la précarité socio-économique dans certains quartiers. Nos équipes communales en première ligne depuis le début de la crise ont entamé il y a plusieurs semaines un travail d’information auprès de la population et des acteurs de terrain. L’antenne de vaccination vient désormais compléter ces dispositifs en offrant une vaccination de proximité".

L’antenne de vaccination a débuté ce week-end. Elle est située dans l’école des Quatre Saisons, place Bethléem et accessible de 10h30 à 18h30. Toute personne intéressée peut contacter le numéro vert gratuit tous les jours de cette semaine de 9h00 à 18h30 : 0800/35.176.

Notez que l'information et la sensibilisation des habitants a déjà débuté avec la contribution des maisons médicales, des commerçants, et aussi d'une équipe communale composée de quatre personnes multilingues, en contact direct avec les habitant(e)s de la commune.