Coronavirus : les jeunes et les vacanciers liés à la hausse des infections à Bruxelles

La catégorie d’âge la plus infectée est celle des jeunes de 20 à 29 ans, suivie par celle des 30-39 ans puis des 10-19 ans. "On a eu la plus grande augmentation du nombre de cas – même si cela reste moindre en valeur absolue – chez les plus jeunes entre 0 et 9 ans, avec des cas positifs qui ont triplé la semaine passée".

"Par rapport à d’autres grandes villes, proportionnellement, on a une population très jeune, qui est moins bien vaccinée, mais notre population la plus à risque est vraiment bien vaccinée, observe Inge Neven. Plus de 80% des 65 ans et plus, plus de 70% des 45-64 ans, plus de 50% des 25-34 ans et seulement plus de 35% de 18-24 ans ont reçu au moins une première dose de vaccin". La représentante de la Cocom insiste sur l’importance de la vaccination des jeunes pour atteindre une immunité collective.